В Брянске построят три водовода за 610 миллионов рублей

Брянской области одобрили заявку на деньги из федерального бюджета. Фото: Елена РАКОВА

В Брянске построят три водовода в Советском, Фокинском и Бежицком районах. Водопроводные сети имеют большой процент износа. Из-за этого случается много аварий.

- Брянская область направила заявку в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на предоставление муниципальному унитарному предприятию «Брянский городской водоканал» займа за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния, - говорят в областном правительстве. - Реализация проекта повысит надежность и бесперебойность водоснабжения, что приведет к снижению аварийности на сетях водопровода и уменьшению процента износа водопроводных сетей.

Брянской области одобрили заявку на федеральное финансирование проекта. Он обойдется в 610,3 миллиона рублей. Из них заемные средства - 488 миллионов рублей.

При разработке проектно-сметной документации постараются использовать оборудование и материалы российского производства.