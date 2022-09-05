«Ростелеком» поддержал юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

Фото: Ростелеком.

«Ростелеком» поддержал XV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который прошел с 26 августа по 4 сентября в Москве. Провайдер обеспечил организаторов и гостей мероприятия бесплатным беспроводным доступом в интернет.

Специалисты компании установили на Красной площади 29 точек Wi-Fi стандарта 802.11ac. с возможностью выхода в Cеть на скорости до 1.3 Гб/сек. Реализованное техническое решение обеспечило стабильное соединение на всей территории фестиваля и дало возможность одновременного подключения более чем шести тысячам пользователей.

Для более надежной работы системы «Ростелеком» развернул независимые беспроводные сети: публичную — для посетителей праздника и закрытые — для организаторов мероприятия и представителей СМИ.

В гостевой зоне провайдер подключил экраны для трансляции информационных видео об участниках фестиваля, а также смонтировал две цифровые панели в пресс-центре.

Денис Лысов, вице-президент ПАО «Ростелеком» — директор макрорегионального филиала «Центр»:

«Уже 15 лет организаторы, участники, гости “Спасской башни” пользуются бесшовным доступом в интернет, организованным нашей компанией. Такое длительное партнерство с дирекцией фестиваля — лучшее доказательство надежности и бесперебойной работы цифровых сервисов “Ростелекома”. Как и в прошлом году, для обеспечения выхода в Сеть мы использовали решение “Wi-Fi для бизнеса”. Оно гарантирует полное соблюдение российского законодательства и позволяет подключиться к интернету даже иностранным гостям — через авторизацию с их мобильных устройств».

«Главный итог юбилейного XV Международного военно-музыкального фестиваля “Спасская башня” состоит в том, что он удался. И это не только мое мнение, это многочисленные отзывы зрителей и партнеров фестиваля, тех, кто помогает на протяжении всего этого времени делать этот по-настоящему красочный и невероятно музыкальный праздник для сотен тысяч москвичей и гостей столицы. Отзывы и в СМИ, и в соцсетях позитивные. Именно благодаря компании “Ростелеком” зрители “Спасской башни” прямо с трибун могли выкладывать видео и делиться эмоциями на своих страницах и аккаунтах», — отметил Сергей Смирнов, руководитель дирекции фестиваля «Спасская башня».

В комплексное решение «Wi-Fi для бизнеса» входят: услуга доступа в интернет, сетевое и коммутационное оборудование, личный кабинет пользователя на сайте компании и техническая поддержка. Клиенты избавлены от капитальных затрат на приобретение и содержание оборудования. Для гостевых пользователей реализована простая идентификация по SMS.

География стран-участниц проекта охватывает все стороны света. За 15 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 56 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.

В юбилейном фестивале «Спасская башня» приняли участие коллективы из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. Венесуэльцы и таиландцы впервые представили свои страны на Красной площади в Москве. От Российской Федерации выступили оркестры всех силовых ведомств страны: Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России. Всего же на главную площадь страны вышло более 1500 представителей российских и иностранных военно-оркестровых и творческих коллективов.