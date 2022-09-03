В Брянске написали «Диктант Победы»

Фото: Брянский филиал РАНХиГС.

В Брянске в субботу, 3 сентября, написали «Диктант Победы». Одной из площадок проведения Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны стал Брянский филиал РАНХиГС. Об этом сообщают в образовательном учреждении.

Участники диктата работали над 25 заданиями и отвечали на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. В этом году «Диктант Победы» посвятили 80-летию начала Великой Отечественной войны, поэтому часть вопросов касалась преступлений, которые гитлеровцы совершили против мирных граждан СССР.

Каждый участник диктанта получит сертификаты участия в «Диктанте Победы». Лучшие участники, набравшие 25 баллов, получат диплом финалистов. А вместе с ним и право на получение дополнительных баллов при поступлении в вуз.

Победителей со всей России, тех, кто правильно ответил на все вопросы, традиционно приглашают на Парад Победы в Москве.