В Брянской области 1 сентября за парты сели больше 130 тыс. школьников

Линейка в средней общеобразовательной школе №56 г. Брянска. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области 1 сентября за парты сели больше 130 тысяч школьников. Среди них 13 тысяч первоклассников и 50 тысяч дошколят. Об этом сообщают в департаменте образования Брянской области.

Также 1 сентября к занятиям приступили 27 тысяч студентов средних профессиональных образовательных организаций, больше семи тысяч из которых - первокурсники.

"Первый звонок пригласил на урок!" Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В этом учебном году в самом Бярнске в школы пошли 55 тысяч детей. Это самая большая численность за последние годы. В прошлом году школьников было на 2 тысячи меньше.

Напомним, в День знаний в селе Журиничи Брянского района открыли новую школу-детский сад. В ней будут заниматься 90 школьников и 40 дошколят.

Торжественные линейки, приуроченные к Дню знаний прошли во всех школах нашего региона.