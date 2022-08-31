«Ростелеком» предложил брянцам «Лучший старт»

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» запустил новую линейку комбо-тарифов «Технологии выгоды. Лучший старт». С ними жители Брянска и Брянского района сэкономят на оплате домашнего интернета, видеоплатформы Wink и мобильной связи: скидка на абонентскую плату первые три месяца. Акция продлится до конца января 2023 года. Принять в ней участие могут как новые, так и действующие клиенты провайдера, проживающие в многоквартирных домах.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «При разработке тарифных планов команда “Ростелекома” учитывает особенности регионов и пристально следит за трендами на рынке телекоммуникаций. Именно поэтому мы можем предложить наиболее выгодные условия для наших клиентов. Линейка из четырех комбо-тарифов “Технологии выгоды. Лучший старт” отражает наиболее популярные сценарии использования цифровых сервисов. Широкий выбор опций позволяет клиенту сформировать пакет необходимых услуг. А настраивать подключенные сервисы и управлять ими пользователь может в личном кабинете. Там же в начале каждого месяца отображается единый счет, который легко оплатить онлайн».

Татьяна Королева, клиент ПАО «Ростелеком»: «В нашей семье все пользуются мобильной связью. Четыре счета плюс еще один — за интернет и телевидение от “Ростелекома” — приходится оплачивать в разные дни месяца. А это очень неудобно. Узнала, что у провайдера есть предложения, дающие возможность подключить несколько сим-карт к одному счету. Позвонила на горячую линию, девушка-оператор рассказала мне про комбо-тариф “Технологии выгоды. Лучший старт”. Он не только удобный, но и выгодный: провайдер дает скидку на первые три месяца. Теперь плачу за всё в один клик, еще и с экономией!».

Комбо-тариф «Технологии выгоды. Лучший старт» — это домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, мобильная связь с 50 Гб трафика и 185 каналов интерактивного ТВ, которое можно подключить на пять устройств. Звонки на мобильные и городские номера «Ростелекома» бесплатны и безлимитны по всей стране. Гигабайты мобильного интернет-трафика не тратятся при использовании мобильного приложения Wink и при общении в соцсетях и мессенджерах.

Узнать о подробнее о тарифе и о том, как получить скидку, можно по телефону 8 800 301 38 10.