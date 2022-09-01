Фото: департамент физической культуры и спорта Брянской области.

В Брянской области 49 школ присоединятся к проекту «Футбол в школе». Проект с 1 сентября запускает т Российский футбольный союз. Он стартует в 48 регионах нашей страны. Об этом сообщают в департаменте физической культуры и спорта Брянской области.

- Брянские школы получат набор инвентаря, в том числе мячи, разработанные и изготовленные специально для проекта, а учителя - методическую поддержку, - отметил президент региональной федерации футбола Андрей Артемьев. - Уже с сентября будут организованы футбольные секции, пройдут тематические уроки физкультуры. Чуть позже - начнется и Школьная футбольная лига.

Отдельным направлением «Футбола в школе» станет подпроект «Футбол для девочек». С помощью подготовленного в Российском футбольном союзе образовательного курса и методических материалов, учителя смогут построить работу по привлечению девочек к занятиям футболом и проводить для них фестивали и различные занятия.