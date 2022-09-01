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Общество1 сентября 2022 12:30

Брянское «Динамо» в Кубке России обыграло «Квант» из Обнинска

Матч завершился со счетом 0:3 в пользу брянских футболистов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: ФК «Динамо», vk.com.

Фото: ФК «Динамо», vk.com.

Брянская футбольная команда «Динамо» выиграла у обнинского «Кванта». Игра состоялась 31 августа. Наши футболисты сыграли в гостях со счетом 0:3 в их пользу. Матч прошел в рамках 1/128 финала ФОНБЕТ-Кубка России. Об этом сообщают в официальной группе ФК «Динамо» на странице ВКонтакте.

Победные голы забили Александр Оленев, Артем Медведев и Дмитрий Молчанов.

Второй матч команда сине-белых пройдет уже на их поле. Динамовцы сразятся с московским «Строгино».

А ближайшая игра состоится уже в рамках первенства второго дивизиона. В воскресенье, 4 сентября, динамовцы будут играть в Липецке с командой «Металлург».

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