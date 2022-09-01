В брянских Журиничах 1 сентября открыли школу-детский сад

Фото: Александр БОГОМАЗ, скриншот видео, vk.com.

В брянских Журиничах открыли школу-детский сад. Радостное событие произошло в четверг, 1 сентября. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В новом образовательном учреждении прозвенел первый звонок. Здесь будут учиться 90 школьников и 40 дошкольников не только из села Журиничи, но и соседних поселков Богатогво и Мирное.

- В День знаний я хочу сказать слова огромной благодарности всем педагогам за огромный труд. За то, что вы много своих сил, времени, здоровья отдаете детям, чтобы из первоклассников вырастить достойных представителей нашей великой страны и великого народа, - написал Александр Богомаз.

Кстати, в 2018 году в селе Журиничи открыли современный ФАП, капитально отремонтировали дорогу. Три года назад открыт инновационный тепличный комбинат.