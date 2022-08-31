Школы в шести приграничных районах Брянской области перевели на дистанционное обучение

Фото: Новоропская СОШ.
Школы в шести приграничных районах Брянской области с 1 сентября переводят на дистанционное обучение. Решение приняли на внеочередном заседании антитеррористической комиссии 31 августа. В нем участвовали правоохранители, главы муниципальных образований. Ограничение будет действовать пока до 15 сентября, сообщил брянский губернатор.
- Очень важно, чтобы День знаний навсегда запомнился всем, кто впервые переступит порог школы, - написал Александр Богомаз. - Но еще более важно – обеспечить безопасность учащихся и работников образовательных учреждений, расположенных в приграничных населенных пунктах.
Список школ с дистанционнм обучением:
Климовский район:
- Новоропская школа;
- Брахловский филиал Новоропской школы;
- Новоюрковичская школа;
- Каменскохуторская школа;
- Кирилловская школа;
- Хороменская школа.
Севский район:
- Лемешовская школа;
- Хинельская школа;
- Подывотская школа.
Стародубский муниципальный округ:
- Азаровская школа.
Суземский район:
- Новопогощенская школа;
- Зерновская школа.
Трубчевский район:
- Белоберезковская школа № 1;
Погарский район:
- Сопычевская школа;
- Витемлянская школа.