Школы в шести приграничных районах Брянской области перевели на дистанционное обучение

Фото: Новоропская СОШ.

Школы в шести приграничных районах Брянской области с 1 сентября переводят на дистанционное обучение. Решение приняли на внеочередном заседании антитеррористической комиссии 31 августа. В нем участвовали правоохранители, главы муниципальных образований. Ограничение будет действовать пока до 15 сентября, сообщил брянский губернатор.

- Очень важно, чтобы День знаний навсегда запомнился всем, кто впервые переступит порог школы, - написал Александр Богомаз. - Но еще более важно – обеспечить безопасность учащихся и работников образовательных учреждений, расположенных в приграничных населенных пунктах.

Список школ с дистанционнм обучением:

Климовский район:

- Новоропская школа;

- Брахловский филиал Новоропской школы;

- Новоюрковичская школа;

- Каменскохуторская школа;

- Кирилловская школа;

- Хороменская школа.

Севский район:

- Лемешовская школа;

- Хинельская школа;

- Подывотская школа.

Стародубский муниципальный округ:

- Азаровская школа.

Суземский район:

- Новопогощенская школа;

- Зерновская школа.

Трубчевский район:

- Белоберезковская школа № 1;

Погарский район:

- Сопычевская школа;

- Витемлянская школа.