Благодаря действиям полицейских, мальчику быстро оказали медицинскую помощь. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Брянские полицейские помогли доставить проглотившего монету трехлетнего мальчика в больницу. Инцидент произошел на 10 километре дороги Брянск - Новозыбков. Родители трехлетнего мальчика, который по неосторожности проглотил монету и стал задыхаться. Спешили доставить сына в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По дороге они встретили дежурный экипаж спецвзвода УГИБДД УМВД России по Брянской области в составе инспекторов капитана полиции Евгения Румянцева и старшего лейтенанта полиции Валентина Лухменева. Родители обратились к ним за помощью. Узнав о случившемся, полицейские с включенными спецсигналами и проблесковыми маяками сопроводили автомобиль до детской областной больницы.

Благодаря действиям полицейских, мальчику быстро оказали квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Родители мальчика направила слова благодарности в адрес руководства Управления ГИБДД УМВД России по Брянской области.