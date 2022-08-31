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Происшествия31 августа 2022 8:39

Брянские полицейские помогли доставить проглотившего монету трехлетнего мальчика в больницу

Родители ребенка направили благодарность в адрес руководства областного ГИБДД
Надежда ПЕТРУНИНА
Благодаря действиям полицейских, мальчику быстро оказали медицинскую помощь.

Благодаря действиям полицейских, мальчику быстро оказали медицинскую помощь.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Брянские полицейские помогли доставить проглотившего монету трехлетнего мальчика в больницу. Инцидент произошел на 10 километре дороги Брянск - Новозыбков. Родители трехлетнего мальчика, который по неосторожности проглотил монету и стал задыхаться. Спешили доставить сына в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По дороге они встретили дежурный экипаж спецвзвода УГИБДД УМВД России по Брянской области в составе инспекторов капитана полиции Евгения Румянцева и старшего лейтенанта полиции Валентина Лухменева. Родители обратились к ним за помощью. Узнав о случившемся, полицейские с включенными спецсигналами и проблесковыми маяками сопроводили автомобиль до детской областной больницы.

Благодаря действиям полицейских, мальчику быстро оказали квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Родители мальчика направила слова благодарности в адрес руководства Управления ГИБДД УМВД России по Брянской области.

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