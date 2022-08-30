Психолог в колонии: Опыт, профессионализм и самоотдача

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В уголовно-исполнительной системе деятельность психологов активно начала развиваться со 2 сентября 1992 года, когда вышел приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации № 305 «О психологических лабораториях исправительно-трудовых учреждений». Сейчас в брянских колониях, следственных изоляторах и уголовно-исполнительной инспекции работают 28 психологов. Они сопровождают сотрудников и подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Накануне профессионального праздника мы встретились с начальником психологической лаборатории колонии строгого режима №4 в поселке Каменка Брасовского района, майором внутренней службы, Евгенией Нижних.

Здравствуйте Евгения! Расскажите, чем пенитенциарный психолог отличается от обычного?

Добрый день! Пенитенциарный психолог работает со специфическим контингентом – осужденными в колониях. Мы помогаем адаптироваться к условиям изоляции, наладить социально-психологическую обстановку среди осужденных, готовим людей к жизни на свободе. Мы работаем и с сотрудниками колоний, руководителями подразделений. Пенитенциарный психолог должен знать не только психологию, но и уголовно-исполнительное право, педагогику.

В чем особенности работы в колонии №4?

В нашем учреждении отбывают наказание осужденные, которые уже были судимы и отбывали наказание. Да, они значительно отступили от социальных, правовых, нравственных и иных норм, принятых в обществе. Серьезно нарушили правила поведения и требования законов. Это может говорить о глубоких личностных деформациях и высокой степени их социальной дезадаптации.

В первую очередь, необходимо диагностировать проблему, а после постараться исправить с помощью консультаций.

Я работаю в ИК-4 уже 10 лет. И хочется отметить одну немаловажную вещь: каким бы профессиональным и опытным психологом ты не был – без поддержки и помощи коллег сложно завоевать доверие и расположение среди осужденных. И поэтому для меня важной особенностью работы в нашей колонии является налаженное взаимодействие между сотрудниками (в колонии четыре психолога). Ведь цель у нас одна - помочь осужденному стать на путь исправления.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

К Вам может обратиться сам осужденный или его должен кто-то направить?

Психологи в нашей колонии - максимально доступны для тех, кому нужна помощь. Осужденный может обратиться лично устно или в письменной форме. У нас налажено взаимодействие с сотрудниками всех служб учреждения. И вопрос о том, что осужденный может быть не услышан или ему не будет оказана психологическая помощь даже не возникает.

С какими проблемами приходят осужденные к психологу? А с какими проблемами приходят сотрудники?

Проблемы у всех людей, конечно, разные. У осужденных часто возникают вопросы при взаимодействии с близкими: супругами, родителями, детьми. В колонии около восьмисот человек находится в довольно ограниченном пространстве. И хочешь-не хочешь, приходится общаться. Поэтому между осужденными, между осужденными и сотрудниками возникают трения. Чтобы это не вылилось в острый конфликт, психолог работает и с заключенными, и с сотрудниками, обучая их методу разрешения спорных ситуаций.

Сотрудники чаще всего обращаются за помощью в решении рабочих моментов (взаимодействие в коллективе, снятие эмоциональной напряженности, физической усталости и пр.), в решении семейных проблем.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Какими методами пользуются психологи Вашей колонии, чтобы диагностировать проблему и помочь?

Каждый человек хочет быть услышанным. В особенности, осужденные. Иногда метод активного слушанья помогает разрешить проблему. Особая роль отводится диагностическим методикам (тестам, анкетам, опросникам), которые могут выявить проблемы, которые сам осужденный может и не осознавать.

Особое место в диагностике и психологической консультации отводится метафорическим ассоциативным картам. Этот метод арт-терапии применяется психологами нашей колонии с 2014 года. Он хорошо зарекомендовал себя.

Были ли случаи, когда ваша работа положительно сказывалась на дальнейшей жизни осуждённого?

Конечно были! Очень приятно видеть положительные изменения в характере и поведении осужденного. Буквально совсем недавно осужденный, который, мягко сказать, не отличался правопослушным поведением, изменил взгляды на жизнь. Связал себя узами брака, совсем скоро он и его супруга ожидают появления на свет малыша. Из его слов: «Вот теперь у меня есть смысл жизни! Есть фундамент».

Может ли колония существовать без психолога?

Конечно может! Как она и существовала до 1992 года. Но вопрос в том, какой будет сам процесс отбывания осужденных в колонии и его результат. Я думаю, именно психологи вносят огромный вклад в гумманизацию уголовно-исполнительной системы, что является основополагающим направлением в ее деятельности.

Ваша работа серьезна и очень энергозатратна! Как Вы сами себе «помогаете» после непрерывной работы в колонии?

Очень люблю читать, но это в большинстве своем только в зимний период. А сейчас много времени провожу на своем садовом участке. Получаю колоссальную энергию от земли! Весь негатив как рукой снимает!