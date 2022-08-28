Брянское "Динамо" на своем поле обыграло тамбовский "Спартак"

Фото: "Динамо-Брянск".

Брянское "Динамо" на своем поле обыграло команду "Спартак" из Тамбова. Игра прошла вечером 27 августа. И закончилась со счетом 3:1.

Первый гол сине-белые забили на 15-й минуте матча. Отличился Евтушенко. Соперники ответили на 57-й минуте. Еще через минуту динамовцы снова вышли вперед. Мяч в ворота соперника забил Лопатин. В дополнительное время еще один год забил Оленев.

Следующий матч сине-белые проведут на выезде. 31 августа в Обнинске "Динамо" сразится с местным "Квантом". Начало матча в 17.00.