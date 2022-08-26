Определена лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения Брянской области

Участники конкурса. Фото: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж».

Лучшей медицинской сестрой первичного звена здравоохранения Брянской области стала Барабанова Олеся Владимировна из Брянской городской поликлиники №1. Она будет представлять Брянскую область на Всероссийском конкурсе.

Конкурс профессионального мастерства проходил в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения» в августе 2022 года на базе ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж». Его организаторами выступили департамент здравоохранения Брянской области, Брянская региональная общественная организация «Ассоциация сестринского персонала Брянщины» и ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж».

Члены компетентного жюри. Фото: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж».

Целью конкурса является повышение престижа профессии «Медицинская сестра», пропаганда достижений и распространение передового опыта, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по данной профессии. Конкурс включал теоретический этап (компьютерное тестирование) и этап выполнения практических заданий.

Победительница профессионального конкурса О.В. Баранова на этапе компьютерного тестирования. Фото: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж».

Лечебные учреждения направили лучших медицинских сестер первичного звена здравоохранения из 25 медицинских организаций города Брянска и Брянской области: ГБУЗ «Брасовская ЦРБ», «Брянская областная детская больница» , «Брянская городская детская больница №1», «Брянская городская детская поликлиника №2», «Брянская городская больница №8», «Брянская МБ», «Дубровская ЦРБ», «Дятьковская РБ им. В.А. Понизова», «Жуковская МБ», «Клетнянская ЦРБ», «Климовская ЦРБ», «Клинцовская ЦГБ», «Комаричская ЦРБ», «Красногорская ЦРБ», «Мглинская ЦРБ», «Новозыбковская ЦРБ», «Погарская ЦРБ», «Почепская ЦРБ», «Сельцовская городская больница», «Суражская ЦРБ», «Трубчевская ЦРБ», «Унечская ЦРБ», ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №1», «Брянская городская поликлиника №4», «Брянская городская поликлиника №5».

Председатель Брянской областной организации профсоюза работников здравоохранения Брянской области Владимир Валентинович Быковский. Фото: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж».

Профессиональные конкурсы способствуют информированию о профессиональных достижениях медицинских сестер первичного звена здравоохранения Брянской области, укреплению кадрового потенциала медицинских организаций системы здравоохранения Брянской области, содействию повышения квалификации и конкурентоспособности медицинских сестер, привлечению специалистов в отрасль здравоохранения, обмену опытом.

Эксперты оценивают практические манипуляции. Фото: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж».

Приветствие и оценку работы конкурсантов осуществляли первый заместитель департамента здравоохранения Брянской области Мосин Виталий Валерьевич, директор ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» и главный внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию департамента здравоохранения Брянской области Марина Степановна Афанаскина, начальник отдела охраны здоровья взрослого населения, прогнозирования, развития здравоохранения, организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности департамента здравоохранения Брянской области Алла Александровна Романова, начальник отдела по кадровой работе департамента здравоохранения Брянской области Кузьмина Ирина Сергеевна, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Наталья Александровна Артюхова, председатель Брянской областной организации профсоюза работников здравоохранения Брянской области Владимир Валентинович Быковский.

Все участники конкурса продемонстрировали хорошие теоретические знания, 2 место заняла Боровкова Елена Валерьевна, 3 место – Войновская Анастасия Александровна.

Праздники профессионального мастерства надолго остаются в памяти участниц конкурса. Желаем победительнице профессионального конкурса О.В. Барановой успехов и достойно представить Брянскую область на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения»!