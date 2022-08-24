Спрос на карты «Мир» в ЦФО вырос примерно втрое

Фото: ВТБ.

В первом полугодии 2022 года жители ЦФО оформили в ВТБ более 226 тысяч карт платежной системы «Мир». Показатель превышает уровень аналогичного периода 2021 года в 3 раза. При этом каждую четвертую карту клиенты банка открыли в цифровом виде.

Динамичнее всего увеличивается спрос на современные – цифровые – карты «Мир». Одна из причин – их проще и быстрее открыть, достаточно воспользоваться приложением. Причем ждать платежного инструмента не придется – он появится моментально. По сравнению с первой половиной 2021 года интерес к виртуальным картам национальной платежной системы в текущем году вырос в 18 раз.

Всего за полгода держатели карт «Мир» ВТБ из числа жителей ЦФО потратили 34,2 млрд рублей – на 77% больше, чем за январь-июнь 2021 года. Также оборот операций по цифровым картам увеличился кратно – что говорит об их активном использовании для повседневных покупок.

По данным аналитиков ВТБ, доля карт «Мир» в общем безналичном обороте в ЦФО выросла с начала года с 22% до 33%. Остальные финансы приходятся на действующие карты международных платежных систем. Доля «Мира» в обороте цифровых карт увеличилась с 29% в январе до 92% в июне.

Жители ЦФО активно переходят на использование карт «Мир», отдавая им предпочтение перед инструментами покинувших рынок нашей страны международных платежных систем. Причем пользователи стали чаще выбирать виртуальные карты – с ними можно привычно расплачиваться телефоном и не носить с собой кошелек. Цифровые карты достаточно в пару кликов добавить в один из действующих pay-сервисов – например, Mir Pay или Samsung Pay. Также виртуальные карты оценили те, кто оплачивает покупки в Интернете.