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Общество23 августа 2022 9:55

В брянской Жуковке для больницы купили еще два автомобиля

В 2021 году уже приобрели пять новых машин
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Для Жуковской межрайонной больницы приобрели еще два новых автомобиля. В 2021 году автопарк медучреждения уже пополнили пять машин. Автомобили купили по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Автомобили работают регулярно в Жуковской межрайонной больнице, в ФАПе поселка Никольская Слобода и в Рогнединской участковой больнице. На них участковые врачи-терапевты выезжают на вызовы на дом, доставляют анализы в лаборатории Брянска и перевозят для осмотра маломобильных граждан.

Новые автомобили можно легко узнать по надписи «Служба здоровья».

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