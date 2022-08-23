В брянской Дубровке увековечили память старшего лейтенанта Никиты Картунина

Фото: Софья ОСИПОВА.

В брянской Дубровке увековечили память погибшего во время спецоперации на Украине старшего лейтенанта Никиты Картунина. В Дубровской средней школе №2 школе, где учился военнослужащий, открыли мемориальную доску. Об этом сообщают в соцсети ВКонтакте в группе образовательного учреждения.

Жизнь Никиты Картунина оборвалась в 28 лет. Он в звании старшего лейтенанта служил во Владикавказе в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Военнослужащий родился в поселке Сеща Дубровского района. Позже семья переехала в Дубровку. Здесь он закончил школу №2 и в 2013 году поступил в военную академию войсковой ПВО в Смоленске, которую закончил в 2018 году.

Никиту помнят, как добросовестного, исполнительного, дисциплинированного бойца. Он всегда был требовательным к себе и к окружающим.

Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписал Президент России Владимир Путин.

- Имя Никиты Картунина навсегда останется вписанным в историю родного края и нашего Отечества, - сказали участники памятного митинга.