В брянском госпитале для ветеранов откроют центр компьютерной томографии

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском госпитале для ветеранов войн на базе областной больницы №1 откроют центр позитпронно-эмиссионной томографии. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

ООО «ПЭТ-Технолоджи Диагностика» реализует проект по созданию Центра ядерной медицины на территории региона для выполнения позитронно-эмиссионной томографии совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ).

Это современный и эффективный метод диагностики онкологических заболеваний. Он удобный и безопасный для пациента, а также дает возможность обнаружить

мельчайшие опухолевые очаги в организме на самых ранних стадиях развития, провести раннюю диагностику метастазов.

Компания «ПЭТ-Технолоджи Диагностика» заключила с Брянской областью договор на установку данного оборудования. Здесь для жителей Брянщины будут бесплатно проводить обследования по направлению онколога. Раньше брянцы ездили на подобные обследования в Москву, Орел. Теперь и в Брянске есть современное оборудование. Жители соседних областей также могут проходить обследование здесь.