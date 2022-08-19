Брянские фотохудожники открыли отчетную выставку

Фотохудожники Брянского областного отделения Творческого союза «Фотоискусство». Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске 19 августа любителей и ценителей фотографии объединила отчетная выставка Брянского областного отделения Творческого союза «Фотоискусство». Открылась она в выставочном зале на Бульваре Гагарина. Символично, что событие произошло именно во Всемирный День фотографии. Примечательно также и то, что в этом году 14 июля Творческому союзу «Фотоискусство» исполнилось 8 лет.

Посетители выставки внимательно всматривались в образы фоторабот. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

Колоритные и динамичные образы

Культурное событие вызвало живой интерес у жителей города. Оно стало настоящим праздником, как для самих создателей фотографий, так и для посетителей. Ведь подобные выставки на протяжении последних двух лет не проводились. Пришедшие на отчетную фотовыставку с большим интересом и восхищением всматривались в образы фоторабот, выражали эмоции и делились впечатлениями.

Представленные работы никого не оставили равнодушным. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

А ведь, действительно, было на что посмотреть и что оценить. 150 фоторабот, выполненных в различных жанрах и стилях фотоискусства никого из посетителей не оставили равнодушными. Здесь и цветные, и черно-белые фотографии, и коллажи, и художественно обработанные фото. А с них прямо в глубину души смотрят выразительным взглядом простые люди – молодые девушки, пожилые женщины, старики, был среди них даже образ бездомного. Просто дух захватывает при виде запечатленных фотомастерами красивых мест известных российских и зарубежных городов, радостных и грустных лиц их жителей. Здесь же и мастерски созданные пейзажи природы. До чего же они колоритные и динамичные!

Одни придумывают, другие наблюдают…

Авторы этих фоторабот - участники всероссийских выставок, некоторые заслуженно награждены дипломами и медалями лауреатов не только в России, но и на международных конкурсах. Их работы выставлялись в Италии, Греции, Китае и других странах мира. Посетители увидели работы Сергея Мартынова, Игоря Кожухова, Тамары Цилиакус, Николая Бабаянца, Екатерины Бахтиновой, Павла Капустина, Елены Федотовской, Марины Свиридовой и Владимира Хроменкова, Галины Семеновой.

"Беседы на Арбате".Фото: Екатерины БАХТИНОВОЙ.

Николай Бабаянц первым в Брянской области получил звание Artist of Federation international de l’Art photographique (AFIAP), - Художник Международной федерации фотографического искусства (ФИАП). Владимир Приходько, Марина Свиридова и Владимир Хроменков стали победителями в фотоконкурсе «Лучшие фотографии России». Тамара Цилиакус и Николай Бабаянц - лауреаты конкурса имени Н. Костылева. Т. Цилиакус – награждена серебряной медалью, а Павел Капустин - бронзовой на всероссийском конкурсе «Берега». Работы Игоря Кожухова, Владимира Фроликова, Галины Семеновой, Елены Федотовской, Владимира Хроменкова находятся в коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге.

"Провинциальный гламур". Фото: Николай БАБАЯНЦ.

- Как сказал Анри Картье-Брессон: «Все фотографы делятся на две категории: одни придумывают фотографии, другие наблюдают жизнь. Я отношусь ко вторым», - поделился своими впечатлениями фотохудожник Николай Бабаянц. - На этой выставке столкнулись две категории этих фотографов. А еще я слышал такое выражение, что когда снимаешь цветную фотографию, ты фактически снимаешь с человека одежду, а черно-белое фото раскрывает его душу. Поэтому тут много разных фотографий в черно-белом стиле, которые восхищают и завораживают. Они никогда не выйдут из моды и всегда останутся с нами.

Не скрывали чувств и эмоций

Растроганные и взволнованные фотохудожники благодарили посетителей и давали свои оценки состоявшемуся событию.

- Фотография - остановленное мгновение жизни, - считает фотомастер Елена Федотовская. - И сколько бы мы кадров после не делали, оно не повторится.

- Фотография говорит о многом, - сказал фотохудожник Павел Капустин. - Нужно просто внимательно всмотреться, и можно много чего интересного увидеть, открыть и понять.

"Конопушка". Фото: Павел КАПУСТИН.

Не скрывали своих чувств и эмоций посетители выставки.

- Очень рада, что посетила эту выставку, сказал туристка из Калининграда Алина. - Мне все очень понравилось. Но больше всего впечатлили люди, которые смотрят с этих фотографий на меня. Я увидела не просто лицо человека, а личность, образ, почувствовала силу в каждом взгляде. Меня это очень поразило. Спасибо фотохудожникам за то, что поделились своим взглядом на людей.

Покидая после открытия фотовыставки выставочный зал, каждый уносил в своей душе частичку творческого мастерства, доброты, красоты, хорошее настроение и позитивные эмоции. Посмотреть и прикоснуться к творчеству брянских фотохудожников можно еще до 4 сентября.

Возрастное ограничение - 6+.