Оставшиеся новые троллейбусы приедут в Брянск к декабрю 2022 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Оставшиеся новые троллейбусы из закупленной партии приедут в Брянск к декабре 2022 года. Еще одну партию электрического транспорта ожидают в сентябре 2023 года. Об этом рассказала директор Брянского троллейбусного управления Наталья Назарова в интервью ГТРК "Брянск".

Сейчас обкатку проходит второй троллейбус. Первый уже поработал на укороченном маршруте №14.

- Новые машины оборудованы электронными системами диагностики, - рассказала Наталья Назарова. - После работы зимой с печкой и летом с кондиционером можно будет говорить, отличаются ли они в эксплуатации от старых троллейбусов.

В декабре в Брянск должны прийти еще 34 машины, закупленные по контракту. Власти обещали обновить весь троллейбусный парк - это 100 новых машин.

Кстати, срок службы нового троллейбуса - 15 лет. У новых автобусов - в два раза меньше.