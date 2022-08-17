Брянцам рассказали о погибшем на Украине военнослужащем Никите Самойлове

Фото: Брянский горсовет.

Брянцам рассказали о погибшем во время спецоперации военнослужащем старшем лейтенанте Никите Самойлове. Интервью дала мать героя.

Никита родился в 1994 году 13 апреля в городе Дальнереченск в Хабаровском крае в семье военных. В школу он пошел уже в Брянске, куда переехала семья. Учился в гимназии №2, занимался рукопашным боем, шахматами.

Окончил Московское Суворовское военное училище и Рязанское высшее военное десантное командное училище им. генерала В. Ф. Маргелова.

Во время спецоперации Никита Самойлов был заместителем командира разведывательной роты. Он погиб в самом начале военных действий - 5 марта у аэропорта Гостомель под Киевом.

Никита Самойлов выводил свою роту из окружения, вызвал огонь на себя, спасал товарищей. Военнослужащему было 27 лет. Посмертно героя наградили орденом Мужества.

У Никиты остались жена и маленький сын.

На гимназии в Брянске, где он учился, установят памятную доску.