В Брянске с 13 августа на расчитске Десны приостановили работу тяжелой техники

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске с 13 августа приостановили работу тяжелой техники на расчистке реки Десны из-за нехватки средств у подрядчика. До этого работы вели на самом труднодоступном участке, где много деревьев, кустарников, а также иловых масс глубокого залегания, исключающие возможность подхода тяжелой техники.

На реке остался работать только земснаряд, который вынимает донные отложения. Донный грунт планируют использовать для нужд города.

На этот год запланировано также устройство перемычки между карьерами "Орликами" и руслом Десны. На заводе заказали изготовление 510 гибких плит, предназначенных для укрепления перемычки. Идет их поставка на объект.

Несмотря на сложности, планируется, что работу завершат в срок - в этом году.

- Департамент природных ресурсов и экологии проводит претензионную работу по нарушению сроков исполнения контракта, - говорят в пресс-службе Брянской областной Думе.