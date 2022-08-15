Фото: администрация Карачевского района.

В Карачевском районе установили памятник на месте гибели бомбардировщика ИЛ-4. Крушение произошло в 1943-году. Мемориал установили в лесном массиве, недалеко от реки Велимья. Открытию памятника сопутствовала траурная церемония захоронения останков летчиков. Примечательно, что наравне со взрослыми дети расчищали площадку вокруг будущего памятника. Об этом сообщают в администрации Карачевского района.

На мероприятии присутствовали глава администрации района Леонид Филин, глава района Александр Ходотов, глава города Карачева Маргарита Николаева, председатель общественной организации «Белые Берега» Василий Шаматрин, командир поискового отряда «Пересвет» Алексей Бирюков, председатель Совета региональной общественной организации Людиновское военно-патриотическое поисковое объединение «Возрождение» Сергей Новиков, заместитель председателя Брянского регионального объединения «Отечество» Анатолий Аксенов и другие.

- 77 лет минуло со дня окончания Великой Отечественной войны, - сказал Анатолий Аксенов.- К сожалению, мы до сих пор принимаем участие в захоронении героев, которые отстояли мир, нашу свободу, которые дали нам с вами возможность жить на этой земле. Вечная память тем, кто сложил голову на этой земле, тем, кого мы сегодня провожаем в последний путь! Пока последний солдат не захоронен, война не закончена. Будем дальше искать погибших воинов и восстанавливать их имена.

Фото: администрация Карачевского района.

Также среди почетных гостей был и Олег Минков, племянник погибшего летчика Владимира Надточиева. Олег Николаевич сам был воином-интернационалистом, участником военного конфликта на территории республики Афганистан. Он привез из Белоруссии, малой родины своего погибшего родственника, горсть земли.

Благочинный Карачевского церковного округа иерей Николай Черный отслужил заупокойную литию о погибших летчиках. В память о погибших воинах присутствующие возложили цветы к установленному памятнику.

В Брянское региональное общественное движение военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество», весной 2019 года жители района сообщили об обнаружении места падения самолета. Поисковики нашли фрагменты боевой машины, а также останки и личные вещи летчиков. Архивные документы помогли узнать, что в ночь с 12 на 13 июня 1943 года 12 самолетов ИЛ-4 42-го авиаполка 36-й авиационной дивизии дальнего действия вылетели для уничтожения железнодорожных эшелонов фашистов, скопившихся на станции Брянск-2. С боевого задания не вернулся экипаж одного из самолетов в составе: летчик Алексей Михайлович Метелкин (родом из Костромской области), младший лейтенант, штурман Анатолий Владимирович Павлов (уроженец казахского города Алма-Ата), старшина, стрелок-радист Николай Егорович Кобозев (родился в Рязанской области) и младший сержант, стрелок Владимир Семенович Надточиев (из Могилевской области).