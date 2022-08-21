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Общество21 августа 2022 11:06

В Брянске вничью сыграли женские команды БГСК «Спартак» и «Сталь-Куряночка»

Матч состоялся 20 августа на стадионе «Спартак»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: БГСК «Спартак».

Фото: БГСК «Спартак».

В Фокинском районе Брянска на стадионе «Спартак» в субботу, 20 августа, состоялся футбольный матч женских команд Брянского городского спортивного комбината "Спартак" и"Сталь-Куряночка" из Курска. Об этом сообщают в БГСК «Спартак».

Впервые в истории брянского футбола женская взрослая команда заявилась в Чемпионат Центрального и Южного федеральных округов в предварительный этап Всероссийских соревнований "1 лига" (зона "Центр").

Подопечные Артема Родина и Софьи Савкиной на стадионе "Спартак" в Фокинском районе завершили дебютную игру вничью 0:0.

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