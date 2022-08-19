В Брянске увековечили память погибших во время спецоперации на Украине героев

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска в пятницу, 19 августа, открыли мемориальную доску командиру мотострелковой роты, лейтенанту Николаю Курсакову. 24 апреля этого года он погиб во время спецоперации на Украине под городом Изюм Харьковской области. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Памятный знак установили на здании школы №64, где учился Николай Курсаков.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Память героя почтили вместе с его родителями школьные друзья, учителя, а также руководители города Брянска, депутаты горсовета и учащиеся школы №64.

Наш героический земляк мечтал стать кадровым военным. Но в училище он поступил лишь с третьей попытки. После службы в армии работы в полиции стал Кремлевским курсантом. Николай дважды участвовал в параде Победы на Красной площади. В спецоперации на Украине участвовал с первых дней. Николая Курсакова посмертно наградили орденом Мужества.

Также мемориальную доску 19 августа открыли и в Советском районе на здании гимназии №7 старшему лейтенанту Михаилу Новикову. Он погиб во время спецопеации на Украине 10 мая.

Михаил Новиков родился 14 марта 1996 в Брянске. Он был военным в третьем поколении. Занимался спортивной гимнастикой, футболом, рукопашным боем. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище, служил в Смоленской области в должности командира танковой роты. Родители и друзья Михаила вспоминают, что его любимой фразой была - «Танкисты — сила, танкисты — мощь!».

Во время спецоперации на Украине Михаил проявлял себя героически, он был сильным воином и командиром, неоднократно выносил товарищей с поля боя.

Летом планировал сыграть свадьбу. Михаил Новиков также награжден орденом Мужества посмертно.