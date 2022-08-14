В брянском городе Дятьково открыли Ледовый дворец

Фото: департамент ФК и спорта Брянской области.

В брянском городе Дятьково в субботу, 13 августа, открыли Ледовый дворец. На открытие приехал легендарный хоккеист, трехкратный Олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 9-кратный чемпион Европы, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Красную ленточку вместе с ним перерезали министр спорта Олег Матыцин, зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Владислав Третьяк.

- Наши ледовые дворцы не просто открываются, они действительно работают, там занимаются дети, - сказал глава региона. - Тому подтверждение - сегодняшний матч между сборными детскими командами юго-западных и центральных районов Брянской области.

Во дворце прошел матч между детскими командами.

На лед вышли ребята из Брянска, Клинцов, Стародубского, Новозыбковского и Жуковского округов, Климовского и Трубчевского, Почепского и Суземского районов, сообщают в пресс-службе департамента ФК и спорта Брянской области. После состоялся матч между командами правительства Брянской области и «Красные звезды» из Москвы.

Участники матчей и зрители смогли сфотографироваться с Кубком Гагарина - главным трофеем отечественного хоккея.