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Общество17 августа 2022 13:55

В брянском Дятькове прокурором назначили Александра Пасечника

Приказ подписал генеральный прокурор РФ
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Дятькове на должность прокурора назначили Александра Пасечника. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Александр Васильевич родился в 1986 году в Брянске. В 2008 году окончил Брянский государственный университет. После работал помощником, старшим помощником прокурора Фокинского района Брянска, помощником прокурора Брянска. Также занимал должность прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства. Был заместителем прокурора Володарского района Брянска, прокурором Жирятинского района.

Александр Пасечник имеет классный чин – советник юстиции.

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