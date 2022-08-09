Брянские энергетики завершили ряд проектов по освещению автодорог

Фото: "Брянскэнерго".

В ряде районов Брянской области филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» завершил мероприятия по модернизации уличного освещения участков автодорог.

Так, в Гордеевском – освещен подъезд к селу Гордеевка: построено 3,5 км ВЛ и установлено 112 светильников. В Клинцовском районе – для освещения участка автомобильной дороги «Киваи-Медведово-Нижнее» построено 2,7 км ВЛ и установлено 87 светильников. В Мглинском – на дороге «Мглин-Харитоновка-Великий Бор» смонтировано 243 торшера.

Планы по организации уличного освещения на 100% реализованы в населенных пунктах Карачевского и Климовского районов (который является приграничным). Всего в первом полугодии уже смонтировано 11 км линий, 480 новых светильников и, в рамках договоров оперативно-технического обслуживания сетей наружного освещения, на новые заменен 171 морально устаревший фонарь.

Новые фонари также появились в приграничном Суземском районе на наиболее оживленном участке дороги – по переулку Трубчевскому. А также в селе Журиничи в Брянском районе – там освещена территория новой школы и памятника времен Великой Отечественной войны, расположенные в центре населенного пункта.

Кроме того, энергетики приняли на оперативно-техническое обслуживание 5 контрактов жизненного цикла – 15,5 км ВЛ, 1,7 км кабельных линий и 705 светильников в Навлинском, Гордеевском, Клинцовском и Мглинском районах области.

«Во многих населенных пунктах области вопрос с освещенностью улиц до сих пор стоит достаточно остро: мало фонарей или их совсем нет во многих общественно значимых местах – возле школ, детских садов, плохо освещены оживленные участки дорог. Развитие сетей уличного освещения положительно сказывается на безопасности жителей региона», – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Антон Герасимов.