В Брянской области продлили действие "желтого" уровня террористической угрозы

Фото: Наталья Михайлова.

В Брянской области на 15 суток продлили действие "желтого" уровня террористической угрозы. Он будет действовать до 22 августа, сообщают в пресс-службе областного правительства. По информации правоохранителей, в регионе сохраняется угроза совершения теракта.

Жителям рекомендуют не паниковать, следить за новостями в сети и по телевизору, обращать внимание на бесхозные свертки, коробки и пакеты.

Кстати, в Брянске на подъездах появились объявления о ближайшем бомбоубежище и памятки, как действовать во время сигнала тревоги.

Контактные телефоны:

Экстренные Службы (с городского/с мобильного): Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101 Полиция – 02/102 Скорая помощь – 03/103

Правоохранительные органы: УФСБ России по Брянской области – 64-91-21. УМВД России по Брянской области – 74-20-23. ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00. Департамент здравоохранения Брянской области – 74-21-47.