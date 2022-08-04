Более 11 тысяч абонентов «Ростелекома» в Брянской области сделали безопасным свое пребывание в Сети

Фото: "Ростелеком".

Свыше 11 тысяч брянцев воспользовались подпиской на «Антивирус» от «Ростелекома» и защитили свои стационарные и мобильные устройства от киберпреступников. Только в первом полугодии сервис приобрели более четырех тысяч пользователей. Самой популярной стала программа Kaspersky Internet Security: на нее пришлось три четверти всех подключений. Помимо нее, провайдер предлагает защиту Dr. Web и Eset Nod32.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«В условиях глобальной цифровизации крайне важно, чтобы доступ в интернет был безопасным. Наша компания заботится о своих клиентах и предлагает различные варианты защиты устройств и хранящихся на них персональных данных. Ежедневно пользователи заходят в социальные сети, управляют услугами онлайн в личных кабинетах, оплачивают покупки в приложениях. Все эти манипуляции сопряжены с оборотом в виртуальном пространстве информации личного характера. Сохранение ее конфиденциальности — задача номер один! И она своевременно и успешно решается с помощью антивирусных программ».

Николай Алексеев, клиент «Ростелекома» из Брянска:

«Мы с женой активно пользуемся госуслугами, совершаем покупки в интернет-магазинах, сын проходит обучение на онлайн-платформах и периодически участвует в кибертурнирах. Один из образовательных курсов ребенка как раз был посвящен защите устройств и данных с помощью антивирусных программ. Именно сын предложил нам подумать о безопасной активности в интернете. Мы прислушались и установили “Антивирус” от нашего цифрового провайдера, “Ростелекома”, на все четыре устройства – три смартфона и стационарный компьютер. Теперь уверены, что никакие хакерские атаки нам не грозят».

«Антивирус» проверяет на безопасность виртуальные ресурсы, а также блокирует подозрительные файлы, в том числе на съемных носителях. Также он гарантирует конфиденциальность информации о платежных картах и не пропускает спам и сомнительный рекламный контент.

Оформить подписку можно на сайте или через единый личный кабинет пользователя.