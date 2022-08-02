Фото: департамент ФК и спорта Брянской области.

В Брянской области число базовых видов спорта увеличилось до 15. До этого их было 12.

- Перечень базовых видов спорта для нашего региона был утверждён Приказом Министерства спорта России, - сказал директор департамента ФК и спорта Брянской области Сергей Трусов. - Это стало возможным благодаря успешному выступлению брянских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях.

В список базовых видов спорта вошли: плавание, велосипедный спорт, дзюдо, лёгкая атлетика, спортивная борьба, тяжёлая атлетика, футбол, лыжные гонки, самбо, спорт слепых, рукопашный бой, спорт глухих, спортивная акробатика, шахматы и спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Перечень будет действовать до 2026 года.

Включение вида спорта в базовый позволяет развивать его в регионе. На это выделяют деньги из бюджета. В перечень могут войти виды спорта из Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. А также те, которые сложились в регионах исторически.

- Критериями служат наличие долгосрочной программы развития данного вида спорта, рост количества спортсменов на всех этапах подготовки, представительство спортсменов от региона в составах сборных команд России, наличие спортивных достижений и тренерских кадров, - отмечают в департаменте.