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Спорт2 августа 2022 9:50

В Брянске День физкультурника отметят открытием Дворца единоборств

13 августа здесь пройдет Фестиваль боевых искусств
Марина АНТОНОВА
Фото: департамент ФК и спорта Брянской области.

Фото: департамент ФК и спорта Брянской области.

В Брянске торжественное открытие Дворца единоборств наметили на День физкультурника 13 августа. Сейчас проходит подготовка к празднику. Во дворце состоится фестиваль боевых искусств. В понедельник, 1 августа, подготовки обсудили на рабочем совещании во дворце единоборств, сообщают в пресс-служеб департамента физкультуры и спорта Брянской области.

- В День физкультурника к нашему региону будет приковано пристальное внимание, - отметил директор департамента ФК и спорта Брянской области Сергей Трусов. - Нас ждет ряд торжественных мероприятий, к которым мы должны подойти с полной ответственностью, каждый сценарный шаг должен дополнять друг друга. Мы должны показать всей стране, что Брянщина - была, есть и остается спортивным регионом!

13 августа планируют также открыть Ледовый дворец спорта в Дятькове.

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