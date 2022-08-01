ВТБ расширил возможности управления бизнес-картами в интернет-банке

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ВТБ запустил в интернет-банке ВТБ Бизнес новые функции для владельцев бизнес-карт. У клиентов появилась возможность в режиме онлайн установить и сменить ПИН-код, а также перевыпустить бизнес-карту на базе платежной системы «Мир».

Сменить и установить ПИН-код в интернет-банке могут владельцы всех бизнес-карт ВТБ, которые сейчас выпускает банк. Новый функционал доступен пользователям с правом подписи электронных документов.

Клиенты ВТБ − индивидуальные предприниматели и юридические лица − при потере или износе своих старых карт, а также при желании перейти с международной на российскую платежную систему, могут онлайн перевыпустить карту «Мир» в виртуальном формате с пластиковым аналогом с теми же реквизитами. Это можно сделать в несколько кликов без посещения офиса в личном кабинете интернет-банка.

Реквизиты виртуальной карты клиент получает моментально. Ее можно использовать в онлайн-магазинах и оплачивать любые расходы, а также подключить к приложению Mir Pay (для владельцев устройств на базе Android).

«Мы стремимся предоставить не только выгодные условия обслуживания по карточным продуктам для бизнеса, но и максимум полезных функций, которые делают их удобнее и проще в использовании. Клиенты могут перевыпустить свои карты и пользоваться всеми преимуществами платежной системы «Мир». Кроме того, больше нет необходимости идти к банкомату или звонить в банк для смены ПИН-кода, эта возможность всегда под рукой», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

ВТБ начал выпуск виртуальных и пластиковых бизнес-карт на базе платежной системы «Мир» в мае 2022 года. Это удобный инструмент для представительских расходов, закупок для офиса, расчетов с партнерами, выплат командировочных, внесения и снятия наличных и др. Картами «Мир» можно расплачиваться в ряде зарубежных стран. К одному счету доступен выпуск неограниченного количества бизнес-карт.

Подробная информация о карточных продуктах ВТБ − на сайте банка https://www.vtb.ru/malyj-biznes/biznes-karty/