Семье погибшего брянского росгвардейца вручили орден Мужества

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Брянской области.

Семье погибшего во время спецоперации брянского росгвардейца Павла Степаненко вручили орден Мужества. Церемония прошла на родине героя в Почепском районе. Государственную награду получили родители и вдова военнослужащего.

- Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, военнослужащий Росгвардии ефрейтор Павел Степаненко посмертно награжден орденом Мужества, - говорят в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Награду вручил начальник управления генерал-майор полиции Иван Ванчугов. Собравшиеся почтили память погибшего героя минутой молчания.

- Павел мужественно и самоотверженно выполнил свой воинский долг до конца, - сказал Иван Ванчугов. - Наша обязанность - сделать все, чтобы память о нем была жива.

Генерал-майор пообещал семье всестороннюю поддержку.