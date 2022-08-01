Ушел из жизни брянский музыкант Виталий Ванчугов

Фото: личная страница Виталия Ванчугова.

Ушел из жизни брянский музыкант, саксофонист Виталий Ванчугов. Ему было 70 лет. Он скоропостижно скончался 31 июля, сообщают его коллеги в социальных сетях.

- Талантливый музыкант и замечательный человек, - пишут в Брянском городском эстрадном оркестре. - Много лет Виталий был другом Бениамина Мирзояна и всего оркестра, неоднократно выступал вместе с нами, был неизменным музыкантом на фестивалях джазовой музыки.

- Посчастливилось выступать с ним дважды на сцене концертного зала "Дружба", - написал Александр Стрекалов. - Спасибо, Виталий Александрович, за Ваш профессионализм, за Вашу отзывчивость, за волшебное звучание саксофона. Порой при жизни мы не успеваем сказать слова благодарности, или не так часто их говорим, а жизнь так скоротечна!

- Ушел из жизни прекрасный брянский музыкант, большой друг нашего коллектива - Виталий Александрович Ванчугов, - говорят в Брянском городском академическом хоре. - Все встречи на сцене с ним были для нас яркими и запоминающимися, мы планировали и новые совместные программы и концерты.

Коллеги и друзья выражают соболезнования близким Виталия Александровича.