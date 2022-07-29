Игорь Маковский провел специальный Штаб по дальнейшему восстановлению электроснабжения на отдельных территориях

Фото: "Россети".

На заседании специального оперативного Штаба участники инфраструктурного спецпроекта доложили генеральному директору «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорю Маковскому о достигнутых результатах. На сегодняшний день усилиями специалистов компаний была восстановлена воздушная линия 110 кВ протяженностью более 20 км, устранены обрывы провода и повреждения элементов опор. Поставлена под напряжение подстанция 110 кВ Город-8, 5 распределительных пунктов и 35 ТП. Подготовлены к работе 6 распределительных пунктов, около сотни трансформаторных подстанций, десятки воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 130 км. В рамках заседания Штаба глава компании подчеркнул, что благодаря энергетикам более 16 000 жителей Левобережного района города Мариуполя смогли зажечь свет в своих домах. Были запитаны такие социально значимые объекты, как средняя школа, два детских сада, две канализационно-насосные и одна водонасосная станции, больница, парк, вышка связи, гуманитарный центр, пять центральных тепловых пунктов. «Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии на освобожденных территориях - приоритетная задача, от выполнения которой во многом зависит их дальнейшее развитие. Группировка энергетиков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в сжатые сроки восстанавливает электроснабжение и принимает участие в подготовке электросетевой инфраструктуры к безаварийному прохождению отопительного сезона», - отметил Игорь Маковский.