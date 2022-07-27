В Брянске отметят 105-летний юбилей писателя Ильи Швеца

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области 2 августа отметят юбилей писателя Ильи Швеца. В этом году исполняется 105 лет с его рождения. Из-под его пера вышли в свет около 20-ти поэтических и прозаических книг.

В Брянске 29 июля в 13.00 в библиотеке №11 имени Ильи Швеца по улице Октябрьской, 103 состоится юбилейное мероприятие «С любовью к людям…». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Любители поэзии и творчества Ильи Андреевича, а также родственники соберутся, чтобы почтить его память.

Илье Андреевичу принадлежат строки, получившие широкую известность: «…Нашим городом можно гордиться красотою его и судьбой. Он по паспорту старше столицы, а по виду - совсем молодой…».

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