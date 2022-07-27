В Брянске 31 июля отметят День военно-морского флота

Праздник на пляже будет проходить с 11.00 до 16.00. Фото: Александр БЕЛЯК

В Брянске в воскресенье, 31 июля, отметят День военно-морского флота. Праздник пройдет на пляже на Десне у железнодорожного вокзала, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Мероприятия начнутся в полдевятого утра. К бюсту адмирала Федора Ушакова у церкви Всех святых воинов возложат цветы. В 9.30 начнется молебен у памятного знака брянцам, погибшим на подлодке "Курск". Знак находится у дома №8-а на улице Некрасова.

На пляже у вокзала участники соберутся в 11.00. Гостей встретят Нептун и Русалка. Показательные выступления устроят судомоделисты и аквабайкеры. На пляже пройдут соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту, пляжному волейболу. Брянцам обещают культурно-развлекательную программу, спортивные конкурсы и аттракционы. На празднике будут работать детские интерактивные площадки и ярмарка.

Окончание мероприятия - в 16.00.

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