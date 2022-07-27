В Ярославле стартовали Всероссийские соревнования профессионального мастерства работников блока по реализации услуг Группы «Россети»

Фото: Россети.

За звание лучшей команды будут бороться 14 дочерних компаний Группы «Россети». Победителей выберет независимая судейская коллегия по итогам двух этапов соревнований.

Открыл соревнования Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Алексей Мольский. По поручению главы энергокомпаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского к участникам соревнований с приветственным словом обратилась заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг Владислава Резакова.

В рамках первого этапа будут оцениваться теоретические знания энергетиков и умение определять источники потерь электроэнергии.

Второй этап предполагает выполнение практических задач – проведение осмотра точек подключения и инструментальная проверка приборов учета потребителей для выявления случаев безучетного и бездоговорного потребления.

Соревнования пройдут с 26 по 29 июля. Их цель – повысить эффективность работы энергетиков в области передачи электроэнергии.