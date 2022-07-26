Четверых брянцев удостоили орденами Мужества за героизм во время спецоперации

Уроженец Суража ефрейтор Семен Горбунов продолжает исполнять свой воинский долг.

Четверо военнослужащих из Брянской области получили ордена Мужества за героизм, проявленный во время спецоперации. Трое молодых людей удостоены государственной награды посмертно.

Почетные знаки вручили родителям погибших героев на заседании Брянской областной Думы 26 июля. Еще один награжденный - ефрейтор Семен Горбунов. Уроженец Суража продолжает с честью исполнять свой воинский долг. Депутаты приветствовали военнослужащего стоя.

Военный комиссар Брянской области Марат Урмансов и председатель облдумы Валентин Суббот передали награды родителям погибших героев: лейтенанта Николая Курсакова, сержантов Евгения Смирнова и Никиты Лобурца.

- Тяжело о молодых людях говорить в прошедшем времени, - сказал военный комиссар Марат Урмансов. - Их жизнь оборвалась при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции. Если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества и героизма, преданности и любви к своей Родине. Сегодня в этом зале присутствуют мамы и отцы наших героев. Уважаемые родители, гибель ваших сыновей – невосполнимая потеря. Мы все скорбим вместе с вами и разделяем эту боль. Низкий поклон вам!