Электробезопасность детей – приоритетное направление Брянскэнерго в профилактической работе с населением региона

Фото: ПАО «Россети Центр».

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» в период летних каникул ведут активную работу по предупреждению детского электротравматизма. Энергетики проводят занятия по электробезопасности в оздоровительных летних лагерях в районах региона и принимают участие в областных мероприятиях, организуемых Главным управлением МЧС России по Брянской области.

Одно из них - «День безопасности» - прошел в ГАУЗ «Белобережский детский санаторий». На территории лагеря были оборудованы учебные места, где работники организаций и ведомств, занимающихся охраной и обеспечением безопасной жизнедеятельности людей, рассказывали ребятам о правилах безопасности. В «энергетическом» секторе сотрудники энергопредприятия вместе с детьми вспомнили об опасности электрического тока: он не имеет ни цвета, ни запаха, его нельзя увидеть. Отдыхающих познакомили с понятием «шаговое напряжение», напомнили им об основных правилах электробезопасности при нахождении вблизи энергообъектов и при пользовании бытовыми электроприборами. Наибольший интерес среди детей вызвал учебно-тренировочный манекен «Гоша», на котором энергетики отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи условному пострадавшему от действия электрического тока. Все ребята, посетившие сектор, посвященный электробезопасности, получили сувениры. В общей сложности в «Дне безопасности» приняли участие более 240 ребят в возрасте от 6 до 17 лет.

Также энергетики познакомили с правилами электробезопасности детей, отдыхающих в летних оздоровительных учреждениях Жуковского района: санатории «Жуковский» и лагере «Деснянка». В нем приняли участие более трехсот детей. В летний период подобные занятия пройдут в загородных лагерях, расположенных в разных районах Брянской области.

«Дети – самое важное и дорогое, что у нас есть. Их жизнь и здоровье бесценны. Поэтому обучение их правилам электробезопасности – приоритетное направление в работе по предупреждению электротравматизма, которую на регулярной основе ведут энергетики в рамках деятельности по профилактике травматизма сторонних лиц на объектах электроэнергетики», - подчеркивает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» Антон Герасимов.