В брянской Суземке увековечат память погибших на Украине военнослужащих

Фото: газета "Рассвет".

В брянской Суземке увековечат память погибших на Украине. В местном сквере Мужества установят сразу два памятных знака в память о четверых уроженцах, погибших во время спецоперации на Украине. На гранитных плитах появятся имена военнослужащих Алексея Разумова и Александра Данюкова, пограничников Максима Алешина и Сергея Деменченкова. Об этом сообщил глава администрации Суземского района Борис Слипухов.

С инициативой увековечить память героев выступили местные ветераны Афганской и Чеченкой войн.