В Брянске завели уголовное дело по факту хищения денег в спортшколе "Партизан"

Фото: МБУ СШ "Партизан".

В Брянске завели уголовное дело по факту мошенничества в муниципальной спортивной школе "Партизан". По версии следствия, похитили 340 тысяч рублей из бюджета. В школе создали фиктивные группы учащихся. Тренерам платили деньги якобы за проведенные тренировки.

Кроме того, работникам не возмещали плату за проезд и проживание во время командировок. Не оплачивали и суточные. Это не было предусмотрено локальным правовым актом, хоть и противоречило законодательству. Тренерам платили лишь средний заработок.

- Директору МБУ СШ «Партизан» внесли представление, его удовлетворили, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После протеста привели в соответствие с законодательством нормативные акты школы. Руководителя образовательного учреждения Государственная инспекция труда в Брянской области привлекла к административной ответственности и оштрафовали.