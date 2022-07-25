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Общество25 июля 2022 8:48

В Брянске семье погибшего на Украине росгвардейца передали награду

Сержанта посмертно наградили орденом Мужества
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске семье погибшего во время спецоперации на Украине росгвардейца передали награду. Военнослужащего сержанта Росгвардии Максима И. посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписал Президент РФ, сообщают в управлении Росгвардии по Брянской области.

Церемония состоялась у мемориала советским воинам на центральном кладбище Брянска.

Генерал-майор Иван Ванчугов выразил соболезнования семье погибшего. Также он отметил, что ведомство окажет всестороннюю поддержку его семье.

- Сержант Максим И. до последнего выполнял боевые задачи, спасая жизни своих товарищей, - сказал генерал-майор. - О его подвиге мы не забудем.

Память павшего воина почтили минутой молчания.

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