Фото: школа №60.

На охрану школ и детсадов Брянска дополнительно направят 39 миллионов рублей. Такое решение приняли в среду, 27 июля, на очередном заседании Брянского городского Совета. Из 27 вопросов повестки основной касался внесения изменений в главный финансовый документ города.

Депутаты решили увеличить доходы бюджета на текущий год на 185,930 миллиона рублей, в 2023 году – на 260 миллионов. Это стало возможным за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, а также налоговых и неналоговых доходов.

Часть денег направили на строительство проездов от улицы Романа Брянского до дома №5 по улице Счастливой, до дома №14 по улице Романа Брянского. Сумма составила104,215 миллиона. На реализацию 26 инициативных проектов – почти 53,7 миллиона, на охрану образовательных учреждений - 38,912 миллиона рублей. На питание детей в детсадах – около 58 миллионов рублей. На модернизацию школьных пищеблоков – еще 5,539 миллиона.

Также перераспределят финансы между инфраструктурными проектами. На строительство улично-дорожной сети на улице Флотской 80, 708 миллиона рублей перенаправят на строительство детского сада в этом же микрорайоне.