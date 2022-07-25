Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провели более 500 занятий по электробезопасности для детей

Фото: ПАО "Россети Центр".

Зачастую ребята в полной мере не осознают опасность, которую представляет электричество, и не знают, как себя вести, чтобы не попасть под напряжение. Между тем безобидное желание сделать «селфи», запустить воздушных змеев на территории энергообъектов и порыбачить рядом с линиями электропередачи может привести к трагическим последствиям.

Именно поэтому во время летних каникул энергетики посещают образовательные учреждения и летние лагеря во всех регионах присутствия Обществ, где в простой и доступной форме объясняют детям важные правила безопасного поведения, знание которых может сберечь их жизнь и здоровье. Сотрудники компаний проводят тематические викторины и конкурсы, показывают мультфильмы, а на память вручают сувениры и раскраски, которые помогут закрепить полученные знания.

«Проведение занятий – важный и полезный инструмент в вопросах профилактики детского электротравматизма. Важно донести до каждого ребенка понимание опасности электрического тока, чтобы не допустить несчастных случаев. Особенно это актуально в период летних каникул, когда дети проводят много времени вне дома и бывают без присмотра взрослых», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.