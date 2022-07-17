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Спорт17 июля 2022 5:50

Брянское "Динамо" в первом матче сезона с разгромным счетом победило соперника

Сине-белые 16 июля встретились с тульским "Арсеналом-2"
Марина АНТОНОВА
Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Брянское "Динамо" в первом матче сезона Первенства Второй лиги 2022/23 с разгромным счетом победило соперника. Сине-белые в субботу, 16 июля, встретились с тульским "Арсеналом-2". Игра прошла на стадионе в Брянске и закончилась со счетом 4:0.

В первом тайме два года забил новичок брянской команды - Александр Оленев. ВО втором отличились Денис Соболев и Дмитрий Пикатов.

Следующий матч первенства динамовцы вновь проведут на своем поле. 24 июля в Брянск приедет "Родина-2" из Москвы.

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