В Брянске прошел митинг в честь 105-летия летчика Павла Камозина

Фото: МБУК «ЦСДБ г. Брянска».

В Брянске в пятницу, 15 июля, прошел митинг в честь 105-летия летчика Павла Камозина. Праздник отметили в сквере имени Камозина в Бежицком районе. На него пришли ветераны авиации, школьники, студенты, юнармейцы. Среди почетных гостей - брянский космонавт Виктор Афанасьев, сообщают в МБУК «ЦСДБ г. Брянска».

Сейчас в сквере Камозина помимо бюста летчика установлен новый монумент - "Героям-летчикам земли брянской".

Обычно в Брянске в июле проходит летный праздник на аэродроме ДОСААФ в честь летчика. Но в этом году о его проведении не сообщали.

Павел Камозин родился 16 июля 1917 года в Бежице. Учился в Бежицком аэроклубе, выпускник Борисоглебской военной авиационной школы пилотов. Ас Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза.