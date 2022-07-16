Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июля 2022 6:30

В Брянске прошел митинг в честь 105-летия летчика Павла Камозина

Легендарный ас родился 16 июля 1917 года
Марина АНТОНОВА
Фото: МБУК «ЦСДБ г. Брянска».

Фото: МБУК «ЦСДБ г. Брянска».

В Брянске в пятницу, 15 июля, прошел митинг в честь 105-летия летчика Павла Камозина. Праздник отметили в сквере имени Камозина в Бежицком районе. На него пришли ветераны авиации, школьники, студенты, юнармейцы. Среди почетных гостей - брянский космонавт Виктор Афанасьев, сообщают в МБУК «ЦСДБ г. Брянска».

Сейчас в сквере Камозина помимо бюста летчика установлен новый монумент - "Героям-летчикам земли брянской".

Обычно в Брянске в июле проходит летный праздник на аэродроме ДОСААФ в честь летчика. Но в этом году о его проведении не сообщали.

Павел Камозин родился 16 июля 1917 года в Бежице. Учился в Бежицком аэроклубе, выпускник Борисоглебской военной авиационной школы пилотов. Ас Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза.

КАРТИНА ДНЯ