На «Дне Брянского поля-2022» представили больше 80 сортов картофеля

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области, в поселке Кокино, 15 июля прошел «День Брянского поля-2022». Агропромышленную межрегиональную выставку провели на базе аграрного университета. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

На площадках демонстрировали большое количество современной сельхозтехники и оборудования, удобрений и средств защиты растений, новейших достижений в области селекции сельскохозяйственных культур.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В полевых блоках на 80 гектарах земли «на корню» представили больше 260 делянок сортов и гибридов по основным возделываемым в регионе сельскохозяйственным культурам. В их числе больше 80 сортов картофеля.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Сортовые площадки показали сельские поселения Выгоничского, Брянского и Почепского районов, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерские подворья. Вниманию посетителей выставки представили передовые модели сельскохозяйственной техники в действии.