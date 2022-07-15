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Происшествия15 июля 2022 19:22

В Унечском районе на железной дороге нашли похожий на взрывчатку предмет

Остановили два поезда, но информация не подтвердилась
Марина АНТОНОВА

В Унечском районе на железной дороге нашли похожий на взрывчатку предмет. Его обнаружили на мосту в районе станции Песчаники-Унеча около семи часов вечера в пятницу, 15 июля.

На станции остановили движение двух поездов - пассажирского и электрички, сообщает губернатор Александр Богомаз. На место отправились оперативные службы.

Через некоторое время информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Движение поездов восстановили.

- Подразделения безопасности железной дороги работают в усиленном режиме, отметил Александр Богомаз.

Напомним, 9 июля в Унечском районе перед железнодорожным составом сработало взрывное устройство. Выбило стекла в кабине машиниста, сам он не пострадал. Железная дорога осталась цела.

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