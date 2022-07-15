В Брянске на улице Иванова построят транспортные развязки

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске на улице Ильи Иванова построят транспортные развязки они будут проходить с обеих сторон и по середине. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Новая дорога будет четырехполосной. Здесь сделают заездные карманы для общественного транспорта, широкие тротуары по обеим сторонам, а также велодорожку. Велодорожку от проезжей части отделят зеленой зоной. На разделительной полосе. Впервые в городе, установят опоры освещения. На улице Иванова проложат ливневую канализацию.

При строительстве дороги планируют применить практику муниципального выкупа земельных участков, попадающих в зону строительства. Во время стройки предстоит разработать больше 40 тысяч тонн грунта. Основание дроги сделают многослойным. Уложат слой тощего бетона толщиной 20 сантиметров а также три слоя асфальтобетона толщиной 18 сантиметров. При этом площадь асфальтирования улицы превысит 50 тысяч квадратных метров.

Планируется, что в этом году подрядчик построит кольцевую развязку на пересечении с улицей Объездной. Для этого переустраивают газопроводы, выносят электрокабели, линии связи.

Сдать в эксплуатацию объект должны в 2024 году